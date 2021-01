Covid Lombardia, oggi 930 casi e 57 morti: bollettino

19 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - Sono 930 nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 19 gennaio, della Protezione Civile pubblicato sul sito del ministero della Salute. Nella regione si registrano altri 57 morti, per un totale da inizio pandemia di 26.339 Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 24.129 tamponi, per un rapporto fra nuovi positivi e tamponi eseguiti del 3,8%.

Dei 930 positivi, 73 lo sono 'debolmente'.  Nella voce dei tamponi, come da indicazioni del ministero della Salute, è inserito anche il dato dei test antigenici.

Sono 3.619 le persone positive al coronavirus ricoverate negli ospedali della Lombardia, 66 in più di ieri. In terapia intensiva, secondo i dati della Regione Lombardia, sono ricoverate 425 persone, 24 in meno di ieri. I guariti e i dimessi sono stati 976 nelle ultime 24 ore.

Sono 308 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 139 a Milano città. Secondo i dati della Regione Lombardia, in provincia di Bergamo i nuovi positivi sono 17, a Brescia 136, a Como 59, a Cremona 11, a Lecco 8, a Lodi 29, a Mantova 94, a Monza e Brianza 31, a Pavia 94, a Sondrio 54 e a Varese 55.