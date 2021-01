Coronavirus: in Italia somministrati quasi 1,2 mln di vaccini

19 gennaio 2021 a

Roma, 19 gen. (Adnkronos Salute) - Sono 1.187.929 i vaccini somministrati in Italia a questa mattina, il 73% delle dosi consegnate. Questo l'ultimo aggiornamento del report vaccini anti-Covid sul sito del Governo. Sono 843.353 gli operatori sanitari e socio-sanitari vaccinati, 251.248 non sanitari, 92.753 gli ospiti di strutture residenziali e 566 gli over 80. Sono 1.511.835 le dosi Pfizer-BionTech utilizzate e 46.800 quelle di Moderna.

Le Regioni con la percentuale più alta di dosi somministrate su quelle arrivate sono Marche (89%), Valle d'Aosta (86%) e Campania (86%).