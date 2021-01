Coronavirus: controlli carabinieri nel Milanese, multate 68 persone

19 gennaio 2021 a

Milano, 19 gen. (Adnkronos) - I carabinieri hanno controllato a Milano e provincia 214 persone e ne hanno multate 68 per violazione delle normative per il contenimento del coronavirus. Nel corso di una serie di controlli avvenuti negli ultimi giorni i militari hanno inoltre eseguito accertamenti in cinque esercizi commerciali, sanzionando i sei titolari. Nei confronti di quattro attività è stata applicata la chiusura provvisoria di cinque giorni. Per assembramenti e feste private, anche a tarda notte, i carabinieri hanno controllato 14 persone, sanzionandone due e denunciandone dieci.

In particolare ad Arese i militari hanno sanzionato 27 giovani, di cui 16 minorenni, sorpresi all'interno di un box privato, di proprietà del padre di due dei minori presenti. Ad Arconate, invece, i carabinieri sono interventi in una pizzeria che aveva aderito all'iniziativa 'ioapro', al cui intervento si trovavano dieci clienti.

A Melzo, ancora, i militari hanno interrotto una festa di compleanno in corso in un ristorante. Numerose persone sono riuscite a scappare, ma 20 persone sono state fermate e sanzionate. La titolare è stata multata e il locale chiuso per cinque giorni. A Milano dieci persone che partecipavano a una festa in un bar in via Piccinni, sono state multate, come anche altre dieci persone che partecipavano a un party privato in un appartamento in via Garofalo.