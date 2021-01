Cinema: è morto Juan Carlos Tabío, il regista di 'Fragola e cioccolato' (2)

19 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - Nel 2011 Tabío ha lavorato al progetto del lungometraggio ad episodi "Sette giorni a L'Avana", con Benicio del Toro, il regista spagnolo Julio Medem, il francese Laurent Cantet, l'argentino Pablo Trapero, il palestinese Elia Suleiman e l'argentino-francese Gaspar Noé.

Per anni Tabío ha insegnato regia e sceneggiatura in diversi centri, come la Scuola Internazionale del Cinema e Tv di San Antonio de los Baños, ed ha impartito corsi in diversi paesi centroamericani.