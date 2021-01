Brexit: Bdf, 2.500 posti lavoro e 170 mld di attivi rientrati in Francia a fine 2020

19 gennaio 2021 a

a

a

Parigi, 19 gen. (Adnkronos) - "Nonostante la pandemia circa 2.500 posti di lavoro sono già stati trasferiti" dal Regno Unito alla Francia e "almeno 170 miliardi di euro di attività sono rientrati in Francia a fine 2020". Ad affermarlo è il Governatore della Banca di Francia (Bdf) François Villeroy de Galhau in occasione degli auguri alla piazza finanziaria in merito alle ripercussioni legate alla Brexit. "Altri rientri sono attesi e dovrebbero accelerarsi nel 2021. Più strutturalmente, il Brexit impone di sviluppare la nostra autonomia finanziaria europea", sottolinea il Governatore della Banca di Francia.