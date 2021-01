Rdc: Inps, a dicembre +3,3% numero nuclei familiari beneficiari redditi e pensioni**

19 gennaio 2021 a

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Con il mese di dicembre 2020 si registrano 1,25 milioni di nuclei familiari beneficiari di Reddito-Pensione di Cittadinanza, con 2,9 milioni di persone coinvolte e un importo medio di 528 euro. Si tratta di un incremento del 3,3% sul mese precedente (1.249.809 beneficiari rispetto ai 1.209.381 di novembre). Lo rende noto l'Inps in un comunicato. Il 61% dei nuclei percettori con il 65% delle persone coinvolte (764.697 nuclei, 1.871.651persone) risiede al Sud e nelle isole con un importo medio superiore del 7% sulla media nazionale, mentre per i nuclei residenti al Centro (194.127 nuclei, 402.665 persone) e al Nord (290.985 nuclei, 583.930 persone) l'importo risulta inferiore dell'8% e del 14% sulla stessa media. A livello nazionale, la media dell'importo erogato per RdC è di 573 euro, mentre è di 253 euro per Pensione di Cittadinanza

Nel 34% dei nuclei beneficiari è presente almeno un minore, con un importo medio mensile di 647 euro; mentre nel 17% dei nuclei è presente almeno un disabile e l'importo medio percepito è di 518 euro; solo il 15% dei nuclei percepisce un importo medio superiore a 800 euro mensili.