Milano: Codacons deposita ricorso contro Ambrogino d'Oro a Tar Lombardia** (3)

(Adnkronos) - E inoltre: "d) non sono state esaminate alcune osservazioni e dichiarazione di dissenso ad alcune candidature formulate da alcuni consiglieri comunali; f) in merito ai premiati Ferragnez non viene menzionato affatto il procedimento Antitrust PS 11726 laddove invece è paradossale e comunque illegittimo che un premio sia stato assegnato a una coppia di imprenditori sulla base dell'unica motivazione “per l'impegno profuso negli ultimi mesi e legato all'emergenza Covid” quando per quell'impegno sia giunta una sanzione pesante e grave dell'AGCM contro proprio la piattaforma usata per la raccolta fondi raccolta fatta ingannando migliaia di generosi donatori ignari.

Per tali motivi il Codacons ha chiesto al Tar della Lombardia di annullare l'Ambrogino d'oro 2020, il provvedimento del Sindaco di Milano, prot. PG 0470019/2020 del 18/11/2020 reso noto in data 07/12/2020 in concomitanza della Cerimonia di premiazione, il verbale del 16/11/2020 con cui è stata deliberata la proposta di concessione delle onorificenze nonché ogni altro atto ad essi connessi, presupposti e/o conseguenti".