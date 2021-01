Milano: Codacons deposita ricorso contro Ambrogino d'Oro a Tar Lombardia** (2)

19 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - Tra le motivazioni del ricorso presentato dall'associazione, si legge inoltre: "Coerentemente con quanto sopra esposto ed alla luce di quella che è stata l'istruttoria compiuta -per come si evince dalla documentazione consegnata in accoglimento dell'istanza di ostensione- l'assegnazione dei premi è avvenuta in assenza di validi criteri predefiniti idonei ad assicurare tanto la corrispondenza tra premiato e finalità del premio quanto e soprattutto rendere trasparente il percorso logico motivazionale che ha indotto la commissione a scegliere un premiato anziché un altro".

"Si riconosce, dunque -prosegue il documento presentato dall'associazione- che la procedura seguita dal Comune determina un deficit motivazionale non superabile in quanto manca proprio quella griglia delle sottovoci, con i relativi punteggi, entro cui ripartire i parametri di valutazione e tale da rendere di per sé evidente l'iter logico seguito nella valutazione dei singoli progetti sotto il profilo tecnico. Conseguenza e riprova dell'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione resistente la si rinviene per delle ulteriori ragioni sinteticamente riepilogate nel presente motivo di ricorso".

Ed ecco dunque il 'riepilogo' delle motivazioni del Codacons: "In primo luogo, per come si evince dal verbale consiliare impugnato e dalla rassegna stampa richiamata: a) non vi sono dei criteri di valutazione delle candidature; b) non vi sono sub criteri idonei a render chiaro l'iter logico motivazionale che ha portato all'assegnazione dei premi; c) non sono state esaminate le pur acquisite segnalazioni preventive con cui si invitava l'amministrazione ad adottare, per tempo, criteri trasparenti ed evitare di favorire scelte idonee a falsare e deviare la finalità del premio e per l'effetto, a configurare forme illegittime di vantaggi economici in favore di soggetti che per lavoro fanno della loro vita un momento social in cui ogni momento di visibilità costituisce business".