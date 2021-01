19 gennaio 2021 a

Roma, 19 gen (Adnkronos) - Il senatore di Italia viva Mauro Marino è assente alla seduta odierna per il Covid. Matteo Renzi riunirà i senatori di Iv dopo il suo intervento in aula previsto intorno alle 15,30 A quanto si apprende da fonti di Iv, i senatori presenti sono 17 e non 18, per la positività di Marino, e sono compatti sull' astensione.