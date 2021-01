Tappetini per auto: le proposte made in Italy di Mtm Shop

18 gennaio 2021 a

(Meda 18 gennaio 2021) - Meda, 18 gennaio 2021. I tappetini per auto possono trasformare un veicolo anonimo in un mezzo dall'estetica superiore. Ma per far sì che l'abitacolo sia sempre impeccabile, è bene selezionare esclusivamente tappetini di ottima fattura, in grado di garantire interni eleganti e dall'aspetto altamente pregiato.

La ricerca oggi punta soprattutto sulla qualità e la funzionalità dei tappetini per auto Made in Italy: elementi di pregio e tecnologicamente avanzati, nati dall'esperienza di lavorazioni su misura. A portare avanti questa passione, è l'esperienza di MTM Shop, il portale online specializzato nella produzione e nella vendita di tappetini per auto customizzati.

Il risultato è un tappeto per auto al prezzo di fabbrica, ma dalla qualità elevata, che veste il pianale del veicolo aderendovi in maniera impeccabile. Questo fa sì che ogni kit di tappetini possa vestire alla perfezione ogni angolo del pianale, garantendo una durevolezza estrema e una stabilità senza precedenti.

Tappetini auto Made in Italy: tessuti e bordature di qualità

L'esclusività dei tappetini su misura è frutto di una sagomatura accurata che tiene conto delle singolarità di ogni veicolo: al contrario dei tappeti per auto universali, le soluzioni MTM Shop sono infatti prodotte mediante tecniche di incisione meccanizzate, che assicurano il rispetto delle sagomature, escludendo ogni possibile errore.

Ma a garantire una durevolezza estrema è soprattutto la presenza di una bordature ad hoc: una rifinitura che abbraccia le parti terminali di ogni tappetino per evitare che, nel tempo, possano essere soggetti a strappi o sfilamenti.

La bordatura, in aggiunta, è sempre realizzata con materiali che si legano efficacemente al tessuto utilizzato per il tappetino; si tratta, ad esempio, di stoffe in cotone antiscivolo o di materiali in simil pelle, entrambi in grado di garantire un'estrema durevolezza e un risultato esteticamente gradevole.

L'altro grande elemento che assicura un prodotto di elevata qualità è il battitacco elettrosaldato, una protezione ad alta resistenza, realizzata in gomma o in pregiata moquette, che tutela il tappeto del guidatore nell'area sottoposta a sollecitazioni. Il tessuto, infatti, assorbe efficacemente tutti gli urti provenienti dalla continua frizione dei piedi, assicurando tappeti dall'aspetto impeccabile anche dopo un uso prolungato.

MTM: tappeti per auto personalizzati

Oggi MTM Shop conquista il settore dell'arredamento per auto con kit di tappeti di tutti i tipi. In particolare, per tutti gli automobilisti alla ricerca di soluzioni funzionali ed estetiche, il brand ha progettato una gamma di tappetini in gomma: soluzioni antiscivolo, semplici da pulire, realizzati esclusivamente con materiali anti odori.

Chi opta per questa tipologia di tappeti può inoltre scegliere fra i modelli tradizionali e gli innovativi tappetini per auto 3D, realizzati con bordature rialzate, per evitare che lo sporco penetri sul pianale.

A chi vuole assicurare all'abitacolo della propria vettura un aspetto elegante, ma senza rinunciare alla resistenza di materiali di ottima qualità, MTM propone invece i tappetini per auto in moquette: prodotti dall'estetica superiore, caratterizzati da una durevolezza estrema, realizzati con velluto pregiato nylon o velluto standard agugliato.

Questi particolari tappetini garantiscono, inoltre, un comfort di guida superiore e, grazie a un fondo antiscivolo aderente, si mantengono ancorati al pianale anche in presenza di movimenti estremi.

Infine, per soddisfare le esigenze di tutti, MTM fa sì che i suoi tappetini per auto siano personalizzabili in ogni aspetto. Sul sito ufficiale si possono infatti ordinare articoli di tutti i tipi, scegliendo il colore del tessuto o quello della bordatura.

In aggiunta, è possibile selezionare un'area dei tappeti sulla quale inserire un pregiato ricamo. La decorazione, che può riprodurre un logo, un nome o uno slogan, è sempre effettuata da ricamatrici professionali, che assicurano un risultato accurato e in ogni caso piacevolmente trendy.

