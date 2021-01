Roma: Calenda, 'Mastella verrà querelato'

18 gennaio 2021 a

Roma, 18 gen (Adnkronos) - "E' chiaro che ricevo tante telefonate e i contenuti non li riferisco. Ma una cosa è uno che ti parla come se parlasse con Scilipoti o una prostituta e ti dice una cosa inaccettabile". Lo ha detto Carlo Calenda, ospite di RadioUno, tornando sulla telefonata avuta con Clemente Mastella.

A proposito di quanto detto dal sindaco di Benevento sui contatti ai tempi del Cis di Nola, Calenda ha annunciato: "Su questo Mastella verrà querelato. Io non ho mai parlato con Mastella. Tra l'altro non gestivo porti, quella era una società privata. Non conosco Mastella, tanto che si è presentato. Banalmente, se non rettificherà quello che ha detto...Ma sono miserie umane".