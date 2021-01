Pci: 100 anni fa la nascita, da giovedì celebrazioni a Livorno, città della 'scissione' (2)

18 gennaio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Verrà poi inaugurata, sempre giovedì 21 gennaio, davanti al Teatro Goldoni, una mostra-installazione dedicata alla 'scissione di Livorno': pannelli affissi su una serie di totem posti a 'falce' nella piazzetta di fronte all'ingresso del luogo in cui maturò la fuoriuscita dal Psi, ne ripercorreranno la storia, attraverso le testimonianze di storici e testimoni diretti presenti all'epoca, ripresi da vecchi giornali e da libri di storia. Vi saranno anche pannelli con foto dei luoghi dove si svolsero gli eventi.

Un pannello riguardante la nascita del Partito Comunista d'Italia sarà inoltre affisso sulla facciata dell'ex Teatro San Marco e dalle vetrate sarà possibile vedere un'installazione di ombrelli che ricorda le condizioni in cui svolse il primo congresso del Pci all'interno del Teatro, privo di copertura in quella giornata di pioggia, Il Teatro San Marco mai più riaperto come teatro dopo le distruzioni della seconda guerra mondiale, ospita ora un centro per l'infanzia comunale.

Alla Biblioteca comunale dei Bottini dell'Olio inaugurerà sempre il 21 gennaio una esposizione di cimeli, giornali d'epoca, documenti, legati dal centenario: in primis la bandiera del Partito Comunista d'Italia che fu cucita dalle donne della prima federazione livornese del partito. Nel pomeriggio dal Teatro Goldoni, alla presenza dell'assessore alla Cultura Simone Lenzi, verranno registrate due puntate della trasmissione radiofonica di Rai Radio Tre "Tutta l'umanità ne parla" condotta da Edoardo Camurri e Piero Del Soldà, ovviamente sul tema del centenario, anche con riprese tv.