Roma, 18 gen (Adnkronos) - "Questo pomeriggio a @Montecitorio interverrò per il gruppo di @ItaliaViva in discussione generale, dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio". Lo scrive su Twitter Ivan Scalfarotto, ex sottosegretario agli Esteri e deputato di Iv.