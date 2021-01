Governo: Rosato, 'Conte dovrebbe fare un colpo di telefono'

18 gennaio 2021 a

Roma, 18 gen (Adnkronos) - Conte “intanto dovrebbe fare un colpo di telefono, quello che non ha mai fatto". Lo ha detto Ettore Rosato a 'L'Italia s'è desta', condotto dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

"Quando c'è una crisi la colpa non è mai di uno. In questo caso, il premier, dopo che siamo andati lì a consegnargli un documento, non ci ha mai chiamato -ha spiegato il presidente di Iv-. Se non gli interessa quello che pensiamo e neanche ci risponde, vuol dire che forse neanche l'ha letta. La prima cosa è vedersi e capire se ci sono i margini per andare avanti. Io, per carattere, trovo sempre i margini per fare le cose. Ma penso che il non parlarsi mai non abbia aiutato in questa vicenda”.