18 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 18 gen (Adnkronos) - "Verrà anche il momento in cui qualcuno tornerà a riflettere sul riformismo in questo Paese. Il posizionamento del PD di questi giorni – molto, molto, molto vicino ai Cinque Stelle - è un fatto nuovo davvero rilevante per il futuro della politica italiana". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.