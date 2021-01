18 gennaio 2021 a

Roma, 18 gen (Adnkronos) - Con Renzi "ricucire lo strappo credo sia difficile se non impossibile. Non per ripicca. Ci troviamo di fronte a una ripresa di una strategia fermata dalla pandemia, ma Italia viva era decisa a dare una natura tattica e transitoria a questa alleanza. Appena si è aperta una finestra c'è stata una iniziativa politica. Siamo sempre lì". Lo ha detto Andrea Orlando a speciale Tg1.