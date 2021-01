18 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Lei Conte si presentò come avvocato del popolo: avvocato d'ufficio, perchè gli avvocati la gente se li sceglie e non è il caso della sua presenza". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, nel suo intervento alla Camera in dichiarazione di voto.