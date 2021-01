Governo: Conte, 'ringrazio categorie e sindacati, contributo indispensabile'

18 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Ringrazio il sindacato per il grande sforzo che stanno facendo, il loro è un contributo indispensabile per rendere gli interventi più efficaci, lo ringrazio perché sta contribuendo a rafforzare la tenuta del Paese". Lo dice il premier Giuseppe Conte in aula alla Camera. "Un ringraziamento a tutte le associazioni delle categorie produttive, con loro il dialogo è sempre continuo e serrato e sarà più intenso ora con la nuova bozza, migliorata, del Recovery".