Governo: Conte, 'guardiamo con speranza a presidenza Biden'

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Guardiamo con grande speranza alla presidenza Biden. Abbiamo già avuto una lunga e calorosa telefonata, siamo rimasti che ci aggiorneremo presto in vista del G20". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella replica alla Camera.

"L'agenda della nuova Amministrazione è la nostra - dice Conte registrando l'applauso dell'Aula - Condividiamo assolutamente l'approccio multilaterale, perché quello bilaterale non ha risolto e non può risolvere iproblemi". Il presidente del Consiglio ha assicurato che c'è "grande consonanza sui cambiamenti climatici e lo sviluppo sostenibile" e nel G20 come nel Cop 26, in programma quest'anno, "ci gioveremo di questa grande sintonia". Dopo l'assalto a Capitol Hill, ha detto ancora Conte, "siamo consapevoli che le nostre democrazie vanno difese coi fatti e con le parole".