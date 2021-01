18 gennaio 2021 a

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "L'unico mensile si colloca in una cornice di interventi volti ad alleggerire il peso fiscale sulle famiglie". Lo dice il premier Giuseppe Conte in aula alla Camera annunciando che da "luglio sarà introdotto l'assegno unico mensile per famiglie con figli fino a 21 anni".