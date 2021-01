18 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 18 gen (Adnkronos) - "Alla società, dopo la pandemia, non posiamo offrire risposte mediocri come se nulla fosse accaduto. Dopo questo tornante della storia umana nulla sarà come prima. Il governo deve essere all'altezza di questo elevato compito". Lo ha detto Giuseppe Conte alla Camera.