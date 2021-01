Disabili: Conte, 'fare di più, tutelare caregiver e potenziare servizi'

18 gennaio 2021 a

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Sempre centrale dovrà rimanere l'attenzione ai bisogni delle persone con disabilità, alle persone fragili, alle loro famiglie che soprattutto in questo periodo avvertono più acuta la sofferenza. Ci siamo molto impegnati per loro per favorire le politiche di vita autosufficiente, dobbiamo lavorare ancor di più e guardate che qui in Parlamento avete migliorato tanti di questi interventi. Adesso tutti insieme dobbiamo lavorare per tutelare la figura del caregiver e potenziare gli strumenti, le iniziative utili a rafforzare l'inclusione sociale". Così il premier Giuseppe Conte in un passaggio del suo intervento nell'Aula di Montecitorio.