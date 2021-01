Con Aluslide Pro, lo scorrevole in alluminio Oknoplast, il panorama esterno diventa parte integrante della casa

18 gennaio 2021 a

(Milano 18 gennaio 2021) - La finestra è da sempre considerata la cornice sul mondo, e permette a ciascuno di noi di avere un contatto diretto con l'esterno senza lasciare la propria dimora. Una potenziale fonte di evasione e ispirazione dunque, in un periodo particolare come quello che stiamo attraversando. E quando si ha il privilegio di avere delle grandi aperture, bisogna sfruttarle al meglio! La soluzione ideale per farlo arriva da Oknoplast e si chiama Aluslide Pro: la finestra scorrevole in alluminio in grado di creare una perfetta fusione tra interno ed esterno.

Elegante e funzionale, questo scorrevole permette di ampliare lo spazio in casa e realizzare un ambiente in sintonia con terrazzi e giardini. Nessuna netta divisione tra outdoor e indoor, ma ciascuno spazio diventa perfetto complemento dell'altro. Infatti, grazie alle grandi vetrate scorrevoli di Aluslide Pro, si potrà stare comodamente seduti nella zona living sentendosi protagonisti del panorama esterno… Un privilegio niente male e da non sottovalutare!

Anche in presenza di grandi aperture questo serramento resta molto pratico da usare, distinguendosi per la perfetta fluidità di movimento. Nonostante possa supportare ante che arrivano fino a 2,8 metri e 300kg di peso, queste possono infatti essere movimentate da chiunque con estrema facilità grazie al peculiare sistema di scorrimento che ne garantisce la massima leggerezza e l'assoluta sicurezza. Aluslide Pro è infatti dotata anche di un freno di fine corsa, capace di evitare la chiusura violenta dell'anta e quindi potenziali incidenti.

Questa porta finestra in alluminio, dalle linee pulite ed essenziali, è disponibile a due, tre e quattro ante e presenta di serie una soglia ribassata alta appena 1,9cm; tale soglia può essere sostituita da una da installare a filo pavimento, rendendo così ancora più agevole il passaggio tra interno ed esterno. La maniglia posta sul lato esterno, infine, consente una facile movimentazione dell'anta anche dall'esterno, per la massima funzionalità.

Se si è alla ricerca di una soluzione capace di donare luce alla propria abitazione e una vista esterna mozzafiato, Aluslide Pro è la risposta corretta a questa esigenza!

Per informazioni

OKNOPLAST

Infoline 0549 905424