Bergamo: sorpreso con oltre 160 grammi di cocaina, arrestato

Milano, 18 gen. (Adnkronos) - Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri a Nembro, in provincia di Bergamo, dopo essere stato sorpreso con oltre 160 grammi di cocaina e 8mila euro in contanti. I militari, attirati da un via vai di persone in una stradina del Comune, hanno fermato un uomo, che aveva appena acquistato una dose di cocaina in un'abitazione. Entrati nell'appartamento, i carabinieri hanno sorpreso il proprietario con 160 grammi di cocaina, nascosti in un comodino della camera da letto, e oltre 8mila euro in contanti, ritenuti frutto dello spaccio della droga. L'uomo è stato arrestato.