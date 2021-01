17 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Continueremo a votare per le cose che servano agli italiani. Martedì non voteremo la fiducia, quindi è chiaro che non saremo la stampella, ma il giorno dopo voteremo a favore, spero anche con le opposizioni", sullo scostamento di bilancio. Lo dice Matteo Renzi, ospite di Non è l'Arena su LA7.