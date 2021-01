17 gennaio 2021 a

Roma, 17 gen (Adnkronos) - "Non vado all'opposizione dell'Italia. Votiamo il Dl ristori, sullo scostamento di Bilancio mettiamo i voti. Per il banco a rotelle bis, i sussidi e i denari buttati come con il cashback" no. Lo ha detto Matteo Renzi a Mezz'ora in più.