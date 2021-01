Governo: Renzi, 'hacker su pagina fb Conte? denuncia o stanno dicendo balle' (2)

17 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - Renzi torna anche sull'editoriale del direttore de La Stampa, Massimo Giannini, smentito oggi con una dura nota di Palazzo Chigi, in cui si parla di un presunto coinvolgimento dell'Intelligence nei contatti con i cosiddetti responsabili. "Se Giannini ha scritto quelle cose - dice - voglio sperare che abbia informazioni, sarebbe una cosa enorme. Va chiarita, bisogna informarsi". Ma, sul fronte dell'Intelligence, "ci sono molte cose che non tornano". L'ex premier torna ad attaccare anche sulla vicenda dell'incontro dei vertici dell'intelligence italiana con il ministro della Giustizia Usa William Barr, che creò un polverone mediatico e politico lo scorso anno: "una pagina umiliante - dice - per la professionalità dei nostri agenti".