Governo: Renzi a Giletti, 'mi hanno offerto ministero Esteri? Quasi mai lei dice balle...'

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - Le hanno offerto il ministero degli Esteri? "Lei è un bravo giornalista, quasi mai dice balle...". Così Matteo Renzi, ospite di Non è l'Arena su La7, con un sorriso glissa alla domanda di Massimo Giletti sulla Farnesina, ma tra le righe lascia intendere che quell'offerta l'ha ricevuta. Poi, di fronte al giornalista che incalza sul tema, "qui non parliamo di singoli ministeri - taglia corto Renzi - quando c'è da rifare un governo. Su via...".