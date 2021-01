Coronavirus: Giani, 'In Toscana 406 nuovi casi su 9.379 tamponi molecolari'

17 gennaio 2021 a

a

a

Firenze, 17 gen. - (Adnkronos) - "I nuovi casi positivi registrati in Toscana sono 406 su 9.379 tamponi molecolari e 3.164 test rapidi". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus.

"In Toscana nonostante il Covid non smettiamo di modernizzare e investire nella sanità ordinaria - assicura Giani nel post sui social - Sembra di entrare in una sala spaziale ma con i due acceleratori lineari da 10 milioni di euro, ammortizzabili in un decennio, abbiamo completato oggi la prima fase della Nuova Radioterapia dell'ospedale di Careggi. Potremo trattare così più di 1.000 pazienti all'anno di cui molti anche in maniera curativa definitiva. Forniremo cure sempre più all'avanguardia e al passo con i tempi per una #ToscanasiCura!"