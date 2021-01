Governo: Renzi, '161 voti non ci sono, pronto a parlare di contenuti'

16 gennaio 2021 a

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Secondo me senza di noi non hanno i numeri, sono lontani da quota 161 al Senato. Hanno raccontato un loro auspicio come fosse la realtà". Lo dice Matteo Renzi al Messaggero. "La strada della matematica si è chiusa. Suggerirei di tornare alla politica", aggiunge dicendo che il gruppo di Italia Viva al Senato è compatto.

Si rimprovera qualcosa? "Ero sicuro che si provasse a risolvere con la politica, non con gli hastag. Ma vedremo se c'è ancora tempo. Col senno di poi abbiamo fatto molti errori. Col senno di poi non avremmo dovuto fidarci di chi ci ha chiesto di non sfiduciare Bonafede, questo l'errore più grande".

E' possibile una ripresa dell'interlocuzione con il premier? "Deve chiederlo al premier. Lui ha detto: con Renzi mai più. Legittimo. So che sta cercando voti in Senato, spero che stia cercando vaccini almeno quanto cerca responsabili. (...). Noi siamo disponibili come sempre, leggo di indisponibilità di altri. Da noi nessuna preclusione, se si parla di contenuti ci siamo".