Governo: Pd, 'preoccupati per Paese, Renzi ha aperto crisi al buio'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Siamo preoccupati per il Paese perché aprire una crisi al buio, come ha fatto Matteo Renzi con il suo partito, è incomprensibile per gli italiani e per tutti. Quindi, nell'interesse del Paese cerchiamo una maggioranza politica che raggiunga gli obiettivi che ci siamo dati in Europa. Ci serve un patto di legislatura e una maggioranza politica che si impegni ad utilizzare al meglio i fondi del Recovery e a mantenere quella credibilità che abbiamo conquistato in Europa". Così la vicepresidente del Pd Debora Serracchiani ai Tg.