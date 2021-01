16 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Ho partecipato in videoconferenza al vertice del centrodestra. La nostra coalizione è unita e compatta mentre la sinistra mette in scena uno spettacolo deludente per migliaia di italiani che soffrono per le conseguenze sanitarie ed economiche della pandemia". Lo scrive su Instagram Silvio Berlusconi.