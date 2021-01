Coronavirus: Massetti, 'su criteri serve chiarezza, a rischio economia Lombardia'

16 gennaio 2021 a

Milano, 16 gen. (Adnkronos) - "Crediamo anche noi che sia una assoluta priorità quella di tutelare la salute dei cittadini e garantire loro un sistema socio-sanitario che abbia la capacità puntuale di rispondere alle esigenze anche emergenziali dei cittadini lombardi. Però è fondamentale per tutte le attività produttive e di servizio, ivi compreso il settore del commercio e l'artigianato, che le regole applicate siano assolutamente non solo trasparenti, ma comprensibili a tutti". Lo ha detto il presidente di Confartigianato Lombardia, Eugenio Massetti, sul passaggio della Lombardia in zona rossa.

"Gli imprenditori lombardi, ma anche i cittadini, che si sono comportati benissimo in queste settimane chiedono perché in una Regione dove i nuovi casi hanno una incidenza minore alla media nazionale e molto minore che in regioni limitrofe, e dove il sistema sanitario sembra non essere in affanno, venga adottato un provvedimento così draconiano", continua Massetti.

"Questo lo affermiamo in uno spirito di collaborazione assoluta per mantenere sotto controllo la diffusione del virus, ma è indispensabile chiarezza e saggezza affinché cittadini e imprenditori possano adeguarsi con spirito collaborativo ai provvedimenti che vengono decisi. È davvero sempre più reale la prospettiva di vedere vanificato ogni tentativo di risollevare l'economia della Regione e, con essa, il benessere collettivo", conclude.