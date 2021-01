16 gennaio 2021 a

Milano, 16 gen. (Adnkronos) - "Dopo la gestione disastrosa di questi mesi Fontana ha dimostrato di non essere in grado di tutelare la salute dei lombardi. Adesso segua le regole del governo che fin qui hanno funzionato”. Lo dice il senatore di Leu, Francesco Laforgia, sulle polemiche per il passaggio della Lombardia in zona rossa.