Coronavirus: Giani, 'Toscani virtuosi, regione gialla anche con scuole aperte'**

16 gennaio 2021 a

a

a

Firenze, 16 gen. - (Adnkronos) - "La Toscana è zona gialla grazie ai toscani che hanno avuto una capacità di contenere il contagio con comportamenti virtuosi. Questa che terminiamo è la settimana in cui in Toscana non si è mai andati oltre la soglia dei 500 contagi al giorno. Per questo siamo zona gialla nonostante, come primi tra le grandi regioni italiane, abbiamo consentito il 50 per cento di accesso nelle scuole secondarie superiori". Lo ha sottolineato il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine di un evento all'ospedale fiorentino di Careggi.