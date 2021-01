Sicurezza della campagna vaccinale Covid-19: la Francia lancia "Medication Shield" di Synapse Medicine

15 gennaio 2021 a

BORDEAUX, Francia, 15 gennaio 2021 /PRNewswire/ -- Synapse Medicine, fondata da personale medico del settore pubblico, lancia la tecnologia Medication Shield per garantire la campagna vaccinale COVID-19 in Francia, in collaborazione con i centri regionali di farmacovigilanza (CRPV) e l'Agenzia nazionale francese per la sicurezza dei medicinali e dei prodotti per la salute (ANSM). Questa tecnologia garantisce un prezioso risparmio di tempo, facilitando la gestione delle segnalazioni di reazioni avverse ai farmaci (ADR) e consentendo ai team di farmacovigilanza di concentrare l'attenzione sui casi più gravi. Dal momento che i vaccini COVID-19 sono stati realizzati in un breve lasso di tempo è di cruciale importanza garantire rigore e reattività nel monitoraggio di eventuali effetti collaterali.

Medication Shield: una tecnologia unica nel monitoraggio di reazioni avverse ai farmaci

In Francia, il monitoraggio della sicurezza dei farmaci e in particolare dei vaccini viene effettuato dalla ANSM e dai CRPV. Nel corso degli ultimi 18 mesi Synapse Medicine ha collaborato con queste istituzioni sanitarie a un progetto di ricerca volto a sostenere la gestione dei casi di farmacovigilanza. Questa tecnologia, chiamata "Medication Shield", gestisce in tempo reale i report sulle reazioni avverse (dichiarate online dalla popolazione sul portale di segnalazione), li codifica automaticamente secondo una classificazione internazionale (MedDRA) e li classifica in base alla gravità. La ANSM ha deciso di adottare Medication Shield su scala nazionale a fronte del contesto attuale che appunto richiede una rinforzata farmacovigilanza e una reattività immediata rispetto ai vaccini COVID-19. Questa tecnologia consente ai team di monitoraggio della ANSM e dei CRPV di analizzare i report sulle reazioni avverse più rapidamente e in ordine di gravità.

L'Intelligenza Artificiale semplifica la farmacovigilanza dei vaccini COVID-19

I vaccini COVID-19 sono stati resi disponibili al pubblico rapidamente grazie a processi di sviluppo innovativi. Ciò richiede alle autorità sanitarie ufficiali di rafforzare i sistemi di protezione contro i rischi farmaceutici e di implementare rapidamente dei sistemi di farmacovigilanza altamente efficaci.

"Medication Shield agisce come uno scudo collettivo. La piattaforma consente agli esperti, ai medici e ai farmacisti di ottimizzare i tempi nella gestione dei report sulle reazioni avverse e di focalizzare l'attenzione sulle casistiche più gravi. L'obiettivo principale, oggi, è quello di riuscire a monitorare in tempo reale eventuali eventi imprevisti dopo la vaccinazione COVID-19 e in senso più ampio, monitorare l'utilizzo di qualsiasi farmaco," dichiara il Dott.Clément Goehrs, co-fondatore e Amministratore Delegato di Synapse Medicine.

Su Synapse Medicine

Synapse Medicine (https://synapse-medicine.com) ha la missione di fornire accesso a informazioni affidabili e utili sui farmaci. La start-up, che collabora con alcuni dei più importanti ospedali universitari francesi, ha sviluppato una piattaforma di Medicina Intelligente dedicata al corretto utilizzo dei farmaci. Questa soluzione, indipendente al 100%, è un punto di riferimento nel settore, oggi utilizzata da migliaia di operatori sanitari e pazienti.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1198589/synapse_medicine_Logo.jpg

Contatto stampa: [email protected]