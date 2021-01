Recovery: Magorno, 'difendiamo la Calabria' (2)

15 gennaio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - (Adnkronos) - "Si porta avanti, dunque, un'opera di rimozione di un'intera parte del Paese. Sarebbe stato necessario un robusto piano di investimenti, sul fronte dell'occupazione, delle opere pubbliche, del rilancio economico e invece ci troviamo di fronte a una programmazione scarsa e insufficiente tale da mettermi nelle condizioni di non poter dare il mio voto favorevole, così come già accaduto per il decreto Calabria", dice ancora Magorno.

"Mi auguro che di fronte a questo scenario di estrema gravità, tutti i parlamentari calabresi siano dalla parte della propria terra, facciano sentire la propria voce di protesta e indignazione e difendano fino in fondo il destino della nostra regione", conclude.