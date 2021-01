Recovery: Magorno, 'difendiamo la Calabria'

15 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 15 gen (Adnkronos) - "Mi trovo costretto a prendere atto di una vera e propria spoliazione a danno della Calabria all'interno del Recovery plan, così come proposto dal Governo". Lo afferma il senatore calabrese Ernesto Magorno, di Italia viva.

"Sono molto gravi le notizie che ci giungono sulla rimozione di una serie di fondamentali investimenti sull'alta velocità in Calabria: interventi che pure erano stati annunciati in pompa magna e che avrebbero inciso notevolmente su una condizione di oggettiva emarginazione e isolamento in cui si trova immersa la regione proprio a causa dei deficit logistici. Scopriamo, invece, che il piano approvato dal Consiglio dei ministri cancella interi capitoli che riguardano la Calabria e per entrambe le dorsali ferroviarie non è previsto alcun tipo di investimento", spiega Magorno.

"Destino amaro anche per quanto riguarda il porto di Gioia Tauro, una delle infrastrutture più importanti del Mediterraneo e area carica di forza espansiva. Anche in questo caso, il Recovery plan non ne fa menzione al contrario delle aree portuali di Genova e Trieste", aggiunge