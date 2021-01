Milano: sorpreso con 10 grammi di hashish, arrestato

15 gennaio 2021 a

Milano, 15 gen. (Adnkronos) - Un uomo di 26 anni, cittadino della Guinea, è stato arrestato dalla polizia a Milano per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato sorpreso in via Città di Fiume, mentre cercava di allontanarsi alla vista della volante. L'uomo, irregolare in Italia e con alcuni precedenti, è stato trovato in possesso di 10 grammi di hashish e 240 euro in contanti, ritenuti frutto dell'attività di spaccio. L'uomo è stato arrestato.