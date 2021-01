Milano: perde tessera mensa benefica durante rapina, rintracciato e arrestato

15 gennaio 2021 a

Milano, 15 gen. (Adnkronos) - Rintracciato per la tessera della mensa dei poveri che aveva perso durante una rapina. E' successo a un nordafricano di 25 anni, arrestato ieri dalla polizia locale di Milano per una rapina commessa in piazza Duca d'Aosta lo scorso 8 gennaio. Vittima della rapina era stato un uomo di origini brasiliane, cui era stato rubato il cellulare. Durante la colluttazione, il rapinatore aveva smarrito senza accorgersene la tessera di una mensa benefica, attraverso cui è stato possibile risalire alle sue generalità e al suo passato.

L'uomo era stato scarcerato nel 2019 dalla casa circondariale di Bergamo, dove aveva scontato una condanna di 2 anni per reati violenti contro il patrimonio. Ha precedenti per spaccio, molestie, aggressioni, rissa aggravata, furto e rapina. Dopo le indagini e con il monitoraggio costante dell'area in cui era stata commessa la rapina, ieri l'uomo è stato rintracciato in Stazione Centrale e posto in stato di fermo.