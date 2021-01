Milano: a fuoco capannone in zona industriale, 7 squadre vigili del fuoco sul posto

15 gennaio 2021 a

Milano, 15 gen. (Adnkronos) - Un incendio è divampato da poche ore in una zona industriale di Milano, via Nicolodi, nel quartiere di Affori. Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, che si trovano sul posto da poco con sette squadre, si tratta di un capannone. Al momento non ci sarebbero feriti né morti, ma i pompieri devono ancora spegnere l'incendio e provare a entrare nei locali. Nei pressi del capannone, c'è un magazzino Amazon, che non sarebbe stato intaccato dalle fiamme. Sul posto anche la polizia.