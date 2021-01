15 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 15 gen (Adnkronos) - "Quello che si fa in maniera aperta e trasparente è di rivolgersi al Parlamento perchè si possa definire un allargamento possibile di una maggioranza che, come abbiamo detto a Conte, deve avvenire in schema di contenuti, di un profilo politico che dovrà essere costruito". Lo ha detto Nicola Zingaretti al gruppo Pd della Camera.