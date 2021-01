Governo: sondaggio Piazza Pulita, 'crisi? per 42,8% unita nazionale senza Conte'

15 gennaio 2021 a

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Crisi: cosa succederà?". Secondo un sondaggio di Piazza Pulita per il 42,8% si andrà su un governo di unità nazionale senza Conte, per il 21% un governo con Conte senza Renzi, per l'8,1% Renzi farà un accordo e si andrà avanti come ora, per il 6,4 % elezioni anticipate.

Per quanto riguarda le percentuali dei partiti: Lega al 23,7%, Pd 19,2%, Fdi 16,9%, M5S 14,6%, Fi 6,8%, Azione 3,7%, Sinistra 3,5%, Iv 3,5%, Più Europa 2,5%, Verdi 2%, Cambiamo! 1,1%.

Per quanto riguarda la fiducia nei leader sul podio Giorgia Meloni (38), segue Giuseppe Conte (34), Matteo Salvini (28), Nicola Zingaretti (25), Silvio Berlusconi (19), Carlo Calenda (17), Luigi Di Maio (17), Matteo Renzi (15).