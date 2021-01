Governo: Anzaldi (Iv), 'su presunto hacker Lamorgese attivi Polizia Postale'

15 gennaio 2021 a

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Si chiede di sapere se il ministero dell'Interno, alla luce dell'ipotesi di hackeraggio del profilo del presidente del Consiglio avanzata da Palazzo Chigi, non reputi doveroso avviare immediatamente attraverso la Polizia Postale le dovute verifiche, affinché sia fatta chiarezza su una vicenda opaca e grave, anche per il coinvolgimento di una pagina Facebook collegata alla campagna d'odio informatica contro il presidente Mattarella a maggio 2018 con le accuse di ‘impeachment', già finita all'attenzione della Procura di Roma". E' quanto scrive il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi in un'interrogazione alla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, depositata alla Camera e pubblicata sulla sua pagina facebook.

"Giovedì 14 gennaio – si legge nelle premesse dell'interrogazione – è comparsa sul profilo personale e ufficiale del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, un'immagine di odio contro il senatore Matteo Renzi, con il rimando ad una pagina intitolata ‘Conte premier, Renzi a casa!'. La presidenza del Consiglio, con un comunicato ufficiale, ha affermato che la pubblicazione dell'immagine non era stata autorizzata né da Conte né responsabile editoriale web e social media del Presidente del Consiglio, Dario Adamo. Nel comunicato ufficiale la presidenza del Consiglio ha aggiunto di non escludere ‘l'ipotesi di un tentativo di hackeraggio'".