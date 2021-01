Davide Mondaini, Missione Rilancio: il Bestseller su come rigenerare la propria

15 gennaio 2021 a

(Milano 15 gennaio 2021) - Milano, 15.01.2021 – Secondo i dati ISTAT, sono circa 73.000 le imprese italiane che hanno dichiarato di essere chiuse a causa dell'emergenza COVID-19. Di queste solo 55.000 prevedono di riaprire. Una situazione questa che deve purtroppo fare i conti con la situazione pandemica che sta attraversando il nostro Paese. Per tutti quegli imprenditori che stanno attraversando momenti difficili, esce oggi il libro di Davide Mondaini “MISSIONE RILANCIO. Come Trasformare e Rilanciare La Tua Impresa, Tra Crisi Globali, Ricambi Generazionali, Situazioni Di Stagnazione e Di Difficoltà Aziendale” (Bruno Editore). Al suo interno, l'autore va a condividere con i propri lettori le stesse strategie che permetteranno loro di affrontare con successo le sfide imprenditoriali che vi sono davanti, tracciando la strada per una rinascita forte e di lungo periodo.

“Il libro vuole far comprendere agli imprenditori sotto pressione e impegnati in programmi di recupero della competitività della propria azienda che lo stadio della difficoltà è una situazione comune a molte organizzazioni e in definitiva rappresenta uno passo normale nella vita d'impresa” afferma Davide Mondaini, autore del libro. “Prima o poi ogni azienda deve affrontare momenti difficili. Il leader, allo stesso tempo, deve però comprendere qual è il livello di difficoltà nel quale si trova la sua impresa per concepire e realizzare tempestivamente adeguati piani di trasformazione e rilancio. Cosa questa che condivido attraverso il mio libro”.

Secondo Mondaini, mettere in pratica la formula operativa proposta e illustrata in dettaglio nell'ultimo capitolo del libro, è fondamentale per consentire all'imprenditore di analizzare, trasformare e rilanciare la propria azienda. Altra cosa assai importante è quella di pensare, almeno una volta al giorno, alla seguente affermazione che è diventata, fra l'altro, anche il motto dell'autore stesso: non esistono aziende in crisi ma soltanto organizzazioni da trasformare e rilanciare.

“Durante la prima fase della pandemia Covid 19, sono stati davvero tanti gli imprenditori che hanno subito ricadute economiche ingenti. Inutile dire che si è trattata di un'esperienza talmente nuova da costringere gli stessi all'acquisizione di nuove abilità e competenze così da affrontarla efficacemente” incalza Giacomo Bruno, editore del libro “Questo libro mette finalmente a disposizione degli imprenditori di PMI tutti gli elementi necessari per procedere in maniera decisa ed efficace alla trasformazione e al rilancio d'impresa. La cosa interessante è che queste strategie non provengono da un consulente qualunque, bensì da un super professionista specializzato in rilancio aziendale con ben 25 anni di esperienza alle spalle”.

“Ho avuto modo di partecipare ad una presentazione di Giacomo Bruno nel corso della quale parlava dell'utilità di trasferire le proprie conoscenze ed esperienze ad altri utilizzando lo strumento del libro. Devo dire che ne sono rimasto straordinariamente colpito” conclude l'autore. “La Bruno Editore ti segue a 360 gradi, curando non solo la pubblicazione del libro, ma anche lo sviluppo della migliore strategia di marketing da adottare”.

Il libro è disponibile su Amazon

Davide Mondaini è consulente di imprenditori e formatore in ambito strategia e management d'impresa. Ha fondato Mondaini partners, uno studio-boutique specializzato in interventi di Trasformazione e Rilancio d'impresa e Family Business Academy, un Centro Studi e Ricerche sulle imprese di famiglia. Si è Laureato in Economia Aziendale all'Università L. Bocconi ed è docente di Economia e Organizzazione all'Università di Bologna. È padre di 3 figlie e di un “Siberian Husky… maschio”. Sito web:

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la sua casa editrice

Bruno Editore srl