Coronavirus: Grimoldi (Lega), 'sosteniamo azione Lombardia contro zona rossa'

Milano, 15 gen. (Adnkronos) - "Condivido e sostengo totalmente la decisione annunciata dal governatore Attilio Fontana di presentare ricorso contro l'ordinanza del Governo che riporterebbe la Lombardia in zona rossa". Lo afferma il deputato leghista Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda Salvini Premier. "Si tratta di una decisione adottata utilizzando dati risalenti a 15 giorni fa, che non tengono conto degli evidenti miglioramenti dei dati lombardi. Una decisione che stanno contestando anche i sindaci di centrosinistra, come quelli di Bergamo e Cremona", aggiunge. "Siamo con il governatore Fontana contro questa decisione sbagliata, illogica e penalizzante nei confronti della nostra Regione", conclude..