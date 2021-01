Coronavirus: Fontana, 'siamo pronti a ricorso contro zona rossa'

15 gennaio 2021 a

Milano, 15 gen. (Adnkronos) - La Lombardia è pronta a fare ricorso se dovesse arrivare l'ordinanza del ministero della Salute per imporre la zona rossa. Lo annuncia il presidente della Regione, Attilio Fontana. "Non condividiamo la scelta di inserire la Lombardia in zona rossa per cui, qualora dovesse arrivare questa ordinanza, proporremo ricorso", ha detto il presidente intervenendo in diretta a 'Pomeriggio Cinque'. "In Lombardia - ha proseguito - negli ultimi 15 giorni la situazione è migliorata almeno per classificarci in zona arancione. Attendiamo l'ufficialità dal ministero, ma siamo pronti a presentare ricorso", ha ribadito.