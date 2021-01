Coronavirus: Fontana, 'rivedere parametri per determinare colore regioni'

15 gennaio 2021 a

Milano, 15 gen. (Adnkronos) - "C'è qualcosa che non funziona in come vengono fatti i conti e nella determinazione dei parametri, che secondo me bisogna rivedere". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un evento a Concorezzo, in provincia di Monza e Brianza, mentre la Lombardia si avvia a entrare in zona rossa. "Queste sono le critiche che ho sostenuto parlando con il ministro Speranza. Il vero problema è che il conteggio dell'Rt è una cosa estremamente opinabile e poi si riferisce a dati vecchi e se c'è stata un'evoluzione, di questa non si tiene conto", ha aggiunto. "Speranza mi ha risposto che farà fare ancora dei controlli, che audirà il Comitato tecnico per rivalutare la situazione".