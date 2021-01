15 gennaio 2021 a

Firenze, 15 gen. - (Adnkronos) - "Dall'inizio della campagna di vaccinazione, alle ore 17 di oggi, venerdì 15 gennaio, in Toscana sono state somministrate in tutto 63.185 dosi di vaccino, di cui 10.614 agli ospiti delle Rsa". Lo rende noto l'assessore regionale alla Sanità, Simone Bezzini, in un post su Facebook.