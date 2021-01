Coni ed eCampus insieme per la formazione universitaria di atleti, tecnici e dirigenti sportivi

15 gennaio 2021 a

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - L'Università degli Studi eCampus ha sottoscritto con il Coni, presso la sede del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Sala della Giunta, un protocollo finalizzato alla progettazione, erogazione e promozione di programmi formativi dedicati allo sport, allo scopo di favorire la formazione universitaria degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti sportivi tesserati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate riconosciute dal Coni.

Alla firma dell'intesa, di durata biennale, tra il Presidente dell'Università eCampus, Marco Margarita e il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, erano presenti i rappresentanti di eCampus, a partire dal Rettore, Enzo Siviero. In rappresentanza del mondo sportivo, era presente anche il Presidente della Federazione Italiana Cronometristi, Gianfranco Ravà.

“Siamo molto orgogliosi di aver stretto una collaborazione formativa strategica con una Istituzione di assoluto primo piano come il Coni - dichiara il Direttore generale di eCampus, Alfonso Lovito - L'attenzione dedicata al mondo sportivo rappresenta del resto il contributo che il nostro Ateneo realizza da sempre rispetto ad un settore così importante della società civile. Oltretutto gli strumenti didattici a nostra disposizione dell'educazione a distanza e dell'e-learning credo possano contribuire molto, oggi come non mai, alla possibilità di una formazione particolarmente fruibile per atleti, tecnici e dirigenti sportivi impegnati nella preparazione ed organizzazione di competizioni sportive”.

L'accordo prevede l'istituzione da parte dell'Università di borse di studio per atleti, tecnici e dirigenti, oltre, al riconoscimento di agevolazioni per coloro che intendono iscriversi a un corso di laurea, a un master o a un corso di perfezionamento promosso dall'Ateneo.

L'Università eCampus è un Ateneo che, attraverso una didattica e-learning, propone 56 indirizzi di studio e numerosi master altamente professionalizzanti. Tra i principali obiettivi, la c.d. “Terza Missione”, l'insieme cioè di tutte quelle attività con le quali l'Università, oltre a fare Alta formazione e Ricerca, entra in contatto con il contesto socio-economico attraverso il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze. Ciò sin dalla sua istituzione (con Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del 30 gennaio 2006) e grazie alla presenza capillare con proprie sedi in tutte le principali città d'Italia.